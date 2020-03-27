Поліція розшукала частину осіб, які втекли від самоізоляції в Харківській області

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П'ятниця, 27 березня 2020, 03:07

У Харківській області поліція розшукала 9 з 10 осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону та порушили умови 14-денної самоізоляції.

Джерело: Ганна Сухорукова, завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківського лабораторного центру, повідомляє Hromadske

Пряма мова: "Ми звернулися до Нацполіції, яка оперативно нам допомогла у питанні розшуку осіб, які мали бути під самоізоляцією. Встановлена адреса їх перебування".

Деталі: В поліції розповіли, що усіх дев’ятьох осіб знайшли за межами Харківщини. Місцезнаходження десятої людини ще встановлюється.

Сухорукова уточнила, що коли вказані громадяни перетинали кордон України, вони надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних. Чи дотримувалися вони самоізоляції останні декілька днів, невідомо.

Що передувало:

  • У Харківській області розшукують 10 осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону та порушили умови 14-денної самоізоляції, четверо з них контактували із хворим на Covid-19.

Теми: коронавірус Харків


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