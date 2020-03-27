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Полиция разыскала 9 из 10 человек, которые бежали от самоизоляции в Харьковской области

Пятница, 27 марта 2020, 02:07
Полиция разыскала 9 из 10 человек, которые бежали от самоизоляции в Харьковской области

В Харьковской области милиция разыскала 9 из 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили условия 14-дневного самоизоляции.

Источник: Анна Сухорукова, заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра, сообщает Hromadske

Прямая речь: "Мы обратились к Нацполиции, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляции. Установленная адрес их пребывания".

Детали: В полиции сообщили, что всех девять человек нашли за пределами Харьковской области. Местонахождение десятого человека еще устанавливается.

Сухорукова уточнила, что когда указанные граждане пересекали границу Украины, они предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных. Соблюдали ли они самоизоляцию последние, неизвестно.

Что предшествовало:

  • В Харьковской области разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили условия 14-дневной самоизоляции, четверо из них контактировали с больным на Covid-19.

Темы: коронавирусХарьков
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