Полиция разыскала 9 из 10 человек, которые бежали от самоизоляции в Харьковской области
В Харьковской области милиция разыскала 9 из 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили условия 14-дневного самоизоляции.
Источник: Анна Сухорукова, заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра, сообщает Hromadske
Прямая речь: "Мы обратились к Нацполиции, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляции. Установленная адрес их пребывания".
Детали: В полиции сообщили, что всех девять человек нашли за пределами Харьковской области. Местонахождение десятого человека еще устанавливается.
Сухорукова уточнила, что когда указанные граждане пересекали границу Украины, они предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных. Соблюдали ли они самоизоляцию последние, неизвестно.
Что предшествовало:
- В Харьковской области разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили условия 14-дневной самоизоляции, четверо из них контактировали с больным на Covid-19.