Із США й Канади забрали понад 600 українців, перевірять їх уже в "Борисполі"

Із США до України повертаються 354 українці, з Канади – 274 громадянина України.

Джерело: посольства України в США та Канаді у Twiiter, "Голос Америки", "Укрінформ"

Деталі: Спецрейси "Міжнародних авіаліній України" вилетіли з Нью-Йорка й Торонто до Києва.

Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли ✈️ рейсом МАУ з Торонто до Києва.



Бажаємо їм щасливої дороги і нагадуємо про обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів після подорожі. #КонсулПоруч #COVID19 pic.twitter.com/J4L0eL1mDQ — UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) March 26, 2020

Посольство у США запевнило, що надаватиме допомогу тим українцям, які ще залишаються у Сполучених Штатах.

За даними "Голосу Америки", планується ще один рейс із США.

З Нью-Йорка до Києва вилітає перший з двох спецрейсів, який вивозить українців, що не змогли повернутися в Україну до 16 березня.



Ці відео зняла киянка Міла Щепіна, яка разом із сином та кицькою, сьогодні дісталася із Чикаго в Нью-Йорк, а зараз перебуває на борту літака. pic.twitter.com/r92tjKgyGX — Голоc Амepики (@chastime) March 26, 2020

Реєстрація та посадка громадян України на літак МАУ в Нью-Йорку відбулася без жодних проблем, при цьому вдалося забрати осіб, які чекали в резервній черзі додаткових місць.

Ukrainian diplomats & consular officers always care about your safety abroad. Especially during #COVID19 emergency.

Today 354 passengers safely departed back home on a special commercial flight of #UIA from New York to Kyiv. pic.twitter.com/BuOPH5mxEz — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 27, 2020

Пасажирам роздали маски.

Посол України в США Володимир Єльченко повідомив, що перевірку пасажирів на симптоми коронавірусу в аеропорту Нью-Йорка не проводили – її здійснюватимуть уже під час посадки в аеропорту "Бориспіль".

Пряма мова посла у США: "Це все робитиметься українською владою на місці…

Все було виключно добре організовано. Люди з повним розумінням сприймали ситуацію, жодних проблем ні з посадкою, ні з реєстрацією не виникло.

Хтось не приїхав на цей рейс, але була невелика черга – близько десяти людей, які чекали, що такі місця з'являться. Їх усіх зареєстрували, тож літак полетів повним – 354 громадянина України на борту".

Інші подробиці: За словами Єльченка, посольство України у Вашингтоні разом із генконсульством у Нью-Йорку і постійним представництвом України при ООН передало на борт ящик із приблизно 400 медичними масками, які вдалося знайти через прямих постачальників – попри певний дефіцит у США.