Із США й Канади забрали понад 600 українців, перевірять їх уже в "Борисполі"

Із США до України повертаються 354 українці, з Канади – 274 громадянина України.

Джерело: посольства України в США та Канаді у Twiiter, "Голос Америки", "Укрінформ"

Деталі: Спецрейси "Міжнародних авіаліній України" вилетіли з Нью-Йорка й Торонто до Києва.

Посольство у США запевнило, що надаватиме допомогу тим українцям, які ще залишаються у Сполучених Штатах.

За даними "Голосу Америки", планується ще один рейс із США.

Реєстрація та посадка громадян України на літак МАУ в Нью-Йорку відбулася без жодних проблем, при цьому вдалося забрати осіб, які чекали в резервній черзі додаткових місць.

