Із США й Канади забрали понад 600 українців, перевірять їх уже в "Борисполі"

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П'ятниця, 27 березня 2020, 09:32

Із США до України повертаються 354 українці, з Канади – 274 громадянина України.

Джерело: посольства України в США та Канаді у Twiiter, "Голос Америки", "Укрінформ"

Деталі: Спецрейси "Міжнародних авіаліній України" вилетіли з Нью-Йорка й Торонто до Києва.

Посольство у США запевнило, що надаватиме допомогу тим українцям, які ще залишаються у Сполучених Штатах.

За даними "Голосу Америки", планується ще один рейс із США.

Реєстрація та посадка громадян України на літак МАУ в Нью-Йорку відбулася без жодних проблем, при цьому вдалося забрати осіб, які чекали в резервній черзі додаткових місць.

Пасажирам роздали маски.

Посол України в США Володимир Єльченко повідомив, що перевірку пасажирів на симптоми коронавірусу в аеропорту Нью-Йорка не проводили – її здійснюватимуть уже під час посадки в аеропорту "Бориспіль".

Пряма мова посла у США:  "Це все робитиметься українською владою на місці…

Все було виключно добре організовано. Люди з повним розумінням сприймали ситуацію, жодних проблем ні з посадкою, ні з реєстрацією не виникло.

Хтось не приїхав на цей рейс, але була невелика черга – близько десяти людей, які чекали, що такі місця з'являться. Їх усіх зареєстрували, тож літак полетів повним – 354 громадянина України на борту".

Інші подробиці:  За словами Єльченка, посольство України у Вашингтоні разом із генконсульством у Нью-Йорку і постійним представництвом України при ООН передало на борт ящик із приблизно 400 медичними масками, які вдалося знайти через прямих постачальників – попри певний дефіцит у США.

Теми: коронавірус США Канада


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