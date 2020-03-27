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Із США й Канади забрали понад 600 українців, перевірять їх уже в "Борисполі"

П'ятниця, 27 березня 2020, 08:32
Із США й Канади забрали понад 600 українців, перевірять їх уже в Борисполі

Із США до України повертаються 354 українці, з Канади – 274 громадянина України.

Джерело: посольства України в США та Канаді у Twiiter, "Голос Америки", "Укрінформ"

Деталі: Спецрейси "Міжнародних авіаліній України" вилетіли з Нью-Йорка й Торонто до Києва.

Посольство у США запевнило, що надаватиме допомогу тим українцям, які ще залишаються у Сполучених Штатах.

За даними "Голосу Америки", планується ще один рейс із США.

Реєстрація та посадка громадян України на літак МАУ в Нью-Йорку відбулася без жодних проблем, при цьому вдалося забрати осіб, які чекали в резервній черзі додаткових місць.

Пасажирам роздали маски.

Посол України в США Володимир Єльченко повідомив, що перевірку пасажирів на симптоми коронавірусу в аеропорту Нью-Йорка не проводили – її здійснюватимуть уже під час посадки в аеропорту "Бориспіль".

Пряма мова посла у США:  "Це все робитиметься українською владою на місці…

Все було виключно добре організовано. Люди з повним розумінням сприймали ситуацію, жодних проблем ні з посадкою, ні з реєстрацією не виникло.

Хтось не приїхав на цей рейс, але була невелика черга – близько десяти людей, які чекали, що такі місця з'являться. Їх усіх зареєстрували, тож літак полетів повним – 354 громадянина України на борту".

Інші подробиці:  За словами Єльченка, посольство України у Вашингтоні разом із генконсульством у Нью-Йорку і постійним представництвом України при ООН передало на борт ящик із приблизно 400 медичними масками, які вдалося знайти через прямих постачальників – попри певний дефіцит у США.

Передісторія:

  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця дня 27 березня закриє державний кордон цілковито – далі про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. За його словами, держава мусить робити вибір між громадянам, які ще за кордоном, та безпекою 40 мільйонів громадян всередині країни.
  • У світі стрімко поширюється коронавірус Sars CoV 2, який викликає хворобу COVID 19 і у важких формах найбільше б’є по легенях. Більшість країн ввели жорсткі обмеження й закрили кордони через пандемію (всесвітню епідемію).

Теми: коронавірусСШАКанада
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