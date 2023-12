Из США и Канады забрали более 600 украинцев, проверят их уже в "Борисполе"

Из США в Украину возвращаются 354 украинцев, из Канады – 274 гражданина Украины.

Источник: посольства Украины в США и Канаде в Twiiter, "Голос Америки", "Укринформ"

Детали: Спецрейсы "Международных авиалиний Украины" вылетели из Нью-Йорка и Торонто в Киев.

Посольство в США заверило, что будет оказывать помощь тем украинцам, которые еще остаются в Соединенных Штатах.

По данным "Голоса Америки", планируется еще один рейс из США.

Регистрация и посадка граждан Украины на самолет МАУ в Нью-Йорке состоялась без проблем, при этом удалось забрать лиц, ожидающих в резервной очереди дополнительных мест.

Ukrainian diplomats & consular officers always care about your safety abroad. Especially during #COVID19 emergency.

Today 354 passengers safely departed back home on a special commercial flight of #UIA from New York to Kyiv. pic.twitter.com/BuOPH5mxEz