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Из США и Канады забрали более 600 украинцев, проверят их уже в "Борисполе"

Пятница, 27 марта 2020, 08:32
Из США и Канады забрали более 600 украинцев, проверят их уже в Борисполе

Из США в Украину возвращаются 354 украинцев, из Канады – 274 гражданина Украины.

Источник: посольства Украины в США и Канаде в Twiiter, "Голос Америки", "Укринформ"

Детали: Спецрейсы "Международных авиалиний Украины" вылетели из Нью-Йорка и Торонто в Киев.

Посольство в США заверило, что будет оказывать помощь тем украинцам, которые еще остаются в Соединенных Штатах.

По данным "Голоса Америки", планируется еще один рейс из США.

Регистрация и посадка граждан Украины на самолет МАУ в Нью-Йорке состоялась без проблем, при этом удалось забрать лиц, ожидающих в резервной очереди дополнительных мест.

Пассажирам раздали маски.

Посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил, что проверку пассажиров на симптомы коронавируса в аэропорту Нью-Йорка не проводили – ее осуществят уже при посадке в аэропорту "Борисполь".

Прямая речь посла в США: "Это все будет делаться украинской властью на месте...

Все было исключительно хорошо организовано. Люди с полным пониманием воспринимали ситуацию, никаких проблем ни с посадкой, ни с регистрацией не возникло.

Кто-то не приехал на этот рейс, но была небольшая очередь – около десяти человек, которые ожидали, что такие места появятся. Их всех зарегистрировали, поэтому самолет полетел полным – 354 гражданина Украины на борту".

Другие подробности: По словам Ельченко, посольство Украины в Вашингтоне вместе с генконсульством в Нью-Йорке и постоянным представительством Украины при ООН передал на борт ящик с порядка 400 медицинскими масками, которые удалось найти через прямых поставщиков – несмотря на определенный дефицит в США.

Предыстория:

  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца дня 27 марта закроет государственную границу полностью – дальше о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты. По его словам, государство должно делать выбор между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны.
  • В мире стремительно распространяется коронавирус Sars CoV 2, который вызывает болезнь COVID 19 и в тяжелых формах больше всего бьет по легким. Большинство стран ввели жесткие ограничения и закрыли границы из-за пандемии (всемирной эпидемии).

Темы: коронавирусСШАКанада
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