Из США и Канады забрали более 600 украинцев, проверят их уже в "Борисполе"

Из США в Украину возвращаются 354 украинцев, из Канады – 274 гражданина Украины.

Источник: посольства Украины в США и Канаде в Twiiter, "Голос Америки", "Укринформ"

Детали: Спецрейсы "Международных авиалиний Украины" вылетели из Нью-Йорка и Торонто в Киев.

Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли ✈️ рейсом МАУ з Торонто до Києва.



Бажаємо їм щасливої дороги і нагадуємо про обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів після подорожі. #КонсулПоруч #COVID19 pic.twitter.com/J4L0eL1mDQ — UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) March 26, 2020

Посольство в США заверило, что будет оказывать помощь тем украинцам, которые еще остаются в Соединенных Штатах.

По данным "Голоса Америки", планируется еще один рейс из США.

З Нью-Йорка до Києва вилітає перший з двох спецрейсів, який вивозить українців, що не змогли повернутися в Україну до 16 березня.



Ці відео зняла киянка Міла Щепіна, яка разом із сином та кицькою, сьогодні дісталася із Чикаго в Нью-Йорк, а зараз перебуває на борту літака. pic.twitter.com/r92tjKgyGX — Голоc Амepики (@chastime) March 26, 2020

Регистрация и посадка граждан Украины на самолет МАУ в Нью-Йорке состоялась без проблем, при этом удалось забрать лиц, ожидающих в резервной очереди дополнительных мест.

Ukrainian diplomats & consular officers always care about your safety abroad. Especially during #COVID19 emergency.

Today 354 passengers safely departed back home on a special commercial flight of #UIA from New York to Kyiv. pic.twitter.com/BuOPH5mxEz — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 27, 2020

Пассажирам раздали маски.

Посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил, что проверку пассажиров на симптомы коронавируса в аэропорту Нью-Йорка не проводили – ее осуществят уже при посадке в аэропорту "Борисполь".

Прямая речь посла в США: "Это все будет делаться украинской властью на месте...

Все было исключительно хорошо организовано. Люди с полным пониманием воспринимали ситуацию, никаких проблем ни с посадкой, ни с регистрацией не возникло.

Кто-то не приехал на этот рейс, но была небольшая очередь – около десяти человек, которые ожидали, что такие места появятся. Их всех зарегистрировали, поэтому самолет полетел полным – 354 гражданина Украины на борту".

Другие подробности: По словам Ельченко, посольство Украины в Вашингтоне вместе с генконсульством в Нью-Йорке и постоянным представительством Украины при ООН передал на борт ящик с порядка 400 медицинскими масками, которые удалось найти через прямых поставщиков – несмотря на определенный дефицит в США.