Лукашенко считает, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, и планирует парад

Беларусь продолжит готовиться к 75-летию победы во Второй мировой войне, несмотря на пандемию коронавируса.

Источник: президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует белорусское государственное информагентство Белта

Детали: По словам Лукашенко, подготовка в стране продолжается и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

Наряду с этим президент затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве на Красной площади, туда он тоже намерен поехать.

Прямая речь: "У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия".

Детали: По мнению Лукашенко, "Господь должен хранить Беларусь от коронавируса", ведь страна уже много населения потеряла во Второй мировой войне, которую в Беларуси почитают как Великую отчечественную войну.

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