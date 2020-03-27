Лукашенко считает, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, и планирует парад

2116 просмотров
Пятница, 27 марта 2020, 16:40
О подготовке к 75-летию Великой Победы Лукашенко рассказал труженикам ОАО "Белгипс"

Беларусь продолжит готовиться к 75-летию победы во Второй мировой войне, несмотря на пандемию коронавируса.

Источник: президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует белорусское государственное информагентство Белта

Детали: По словам Лукашенко, подготовка в стране продолжается и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

Наряду с этим президент затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве на Красной площади, туда он тоже намерен поехать.

Прямая речь: "У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия".

Детали: По мнению Лукашенко, "Господь должен хранить Беларусь от коронавируса", ведь страна уже много населения потеряла во Второй мировой войне, которую в Беларуси почитают как Великую отчечественную войну.

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса, назвав его "психозом".
  • По официальным данным белорусских властей, по состоянию на 27 марта, в стране зафиксировано 94 случая заражения Covid-19. Умерших нет.

Темы: Беларусь коронавирус Лукашенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Роснефть" возобновила поставки нефти в Беларусь: о чем договорились 25 марта 2020, 13:53
Лукашенко считает коронавирус психозом 19 марта 2020, 13:49
РФ закрыла границу с Белоруссией 16 марта 2020, 10:49
Все новости
Главные новости
Во Львовской области запустят массовое тестирование людей на коронавирус
"Реванша нет": Венедиктова объяснила отстранение Трепака и расследование в отношении Стерненка
Убийство в доме экс-министра: суд арестовал Кожару
У начальника полиции Киева обнаружили коронавирус
Все новости
здоровье

Длительное сидение нам вредит. Почему и что с этим делать

здоровье

Как пользоваться антисептиком

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!