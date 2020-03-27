Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко считает, что Беларусь от коронавируса защитит Господь, и планирует парад

Пятница, 27 марта 2020, 15:40
О подготовке к 75-летию Великой Победы Лукашенко рассказал труженикам ОАО Белгипс

Беларусь продолжит готовиться к 75-летию победы во Второй мировой войне, несмотря на пандемию коронавируса.

Источник: президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует белорусское государственное информагентство Белта

Детали: По словам Лукашенко, подготовка в стране продолжается и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

Наряду с этим президент затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве на Красной площади, туда он тоже намерен поехать.

Прямая речь: "У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия".

Детали: По мнению Лукашенко, "Господь должен хранить Беларусь от коронавируса", ведь страна уже много населения потеряла во Второй мировой войне, которую в Беларуси почитают как Великую отчечественную войну.

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса, назвав его "психозом".
  • По официальным данным белорусских властей, по состоянию на 27 марта, в стране зафиксировано 94 случая заражения Covid-19. Умерших нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларуськоронавирусЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: