СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести на коронавірус
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, яка ввозила в нашу країну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Правоохоронці зазначають, що препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян.
Оперативники спецслужби задокументували, що ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої документації через інтернет та особисто клієнтам.
Тести та ліки зберігали у підвалах Києва. Правоохоронці вилучили товару на майже 1 мільйон гривень.
Передісторія:
- В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі– понад 553 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу понад 25 тисяч осіб, в Україні зафіксовано 5 смертей.
- В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.