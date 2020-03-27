СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести на коронавірус

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, яка ввозила в нашу країну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Правоохоронці зазначають, що препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян.

Оперативники спецслужби задокументували, що ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої документації через інтернет та особисто клієнтам.

Тести та ліки зберігали у підвалах Києва. Правоохоронці вилучили товару на майже 1 мільйон гривень.

Передісторія:

В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі– понад 553 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу понад 25 тисяч осіб, в Україні зафіксовано 5 смертей.