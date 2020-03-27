СБУ изъяла в Киеве поддельные экспресс-тесты на коронавирус
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Правоохранители отмечают, что препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такое транспортировки также не позволяло соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо документации через интернет и лично клиентам.
Тесты и лекарства хранили в подвалах Киева. Правоохранители изъяли товара на почти миллион гривен.
Предыстория:
- 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID 19. Сейчас ее эпицентром является уже не Китай, а Европа (особенно Италия с 80,6 тысяч случаев) и США (86 тысяч случаев).
- В Украине зафиксировано уже 226 случаев заболевания COVID 19, в мире – более 553 тысяч. В мире умерли от осложнений после коронавируса более 25 тысяч лиц, в Украине зафиксировано 5 смертей.