СБУ изъяла в Киеве поддельные экспресс-тесты на коронавирус

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Правоохранители отмечают, что препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такое транспортировки также не позволяло соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо документации через интернет и лично клиентам.

Тесты и лекарства хранили в подвалах Киева. Правоохранители изъяли товара на почти миллион гривен.

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