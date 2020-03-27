Присвоєний офіс на Банковій: підозру оголосили ще двом людям
Столична прокуратура оголосила підозру у привласненні державного приміщення на вулиці Банковій вартістю майже 5 млн гривень ще двом особам: адвокату і нотаріусу.
Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП
Деталі: Першу підозру у вказаній справі оголосили ще в жовтні 2019 року адвокату колишньому нардепу Антону Ружицькому.
У ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили причетність до шахрайської схеми ще одного адвоката, а також приватного нотаріуса. Як з’ясувалося, один з них з метою конспірації використовував підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я.
За результатами розслідування, у п’ятницю, 27 березня 2020 року, адвокату та нотаріусу повідомлено про підозру в незаконному заволодінні майном і спробі його продати.
На запитання про долю першого підозрюваного в прокуратурі уточнили наступне:
Пряма мова Максимець: "Він у Львові. У нього зараз запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, за станом здоров’я".
Передісторія:
- За даними слідства, шахраї, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю.
- З 2003 року вказане приміщення орендувала громадська організація. Зловмисники, заволодівши ним, намагалися продати його вказаним орендарям за 130 тисяч доларів США.