Присвоєний офіс на Банковій: підозру оголосили ще двом людям

Столична прокуратура оголосила підозру у привласненні державного приміщення на вулиці Банковій вартістю майже 5 млн гривень ще двом особам: адвокату і нотаріусу.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Першу підозру у вказаній справі оголосили ще в жовтні 2019 року адвокату колишньому нардепу Антону Ружицькому.

У ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили причетність до шахрайської схеми ще одного адвоката, а також приватного нотаріуса. Як з’ясувалося, один з них з метою конспірації використовував підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я.

За результатами розслідування, у п’ятницю, 27 березня 2020 року, адвокату та нотаріусу повідомлено про підозру в незаконному заволодінні майном і спробі його продати.

На запитання про долю першого підозрюваного в прокуратурі уточнили наступне:

Пряма мова Максимець: "Він у Львові. У нього зараз запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, за станом здоров’я".

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