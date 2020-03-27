Присвоенный офис на Банковой: подозрение объявили еще двум людям

Столичная прокуратура объявила подозрение в присвоении государственного помещения на улице Банковой стоимостью почти 5 млн гривен еще двум лицам: адвокату и нотариусу.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Первое подозрение по указанному делу объявили еще в октябре 2019 года адвокату бывшему нардепу Антону Ружицкому.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители установили причастность к мошеннической схеме еще одного адвоката, а также частного нотариуса. Как выяснилось, один из них в целях конспирации использовал поддельный паспорт гражданина Украины на чужое имя.

По результатам расследования, в пятницу, 27 марта 2020 год, адвокату и нотариусу сообщено о подозрении в незаконном завладении имуществом и попытке его продать.

На вопрос о судьбе первого подозреваемого в прокуратуре уточнили следующее:

Прямая речь Максимец: "Он во Львове. У него сейчас мера пресечения в виде личного обязательства, по состоянию здоровья".

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