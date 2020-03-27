Присвоенный офис на Банковой: подозрение объявили еще двум людям
Столичная прокуратура объявила подозрение в присвоении государственного помещения на улице Банковой стоимостью почти 5 млн гривен еще двум лицам: адвокату и нотариусу.
Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Детали: Первое подозрение по указанному делу объявили еще в октябре 2019 года адвокату бывшему нардепу Антону Ружицкому.
В ходе дальнейших следственных действий правоохранители установили причастность к мошеннической схеме еще одного адвоката, а также частного нотариуса. Как выяснилось, один из них в целях конспирации использовал поддельный паспорт гражданина Украины на чужое имя.
По результатам расследования, в пятницу, 27 марта 2020 год, адвокату и нотариусу сообщено о подозрении в незаконном завладении имуществом и попытке его продать.
На вопрос о судьбе первого подозреваемого в прокуратуре уточнили следующее:
Прямая речь Максимец: "Он во Львове. У него сейчас мера пресечения в виде личного обязательства, по состоянию здоровья".
Предыстория:
- По данным следствия, мошенники, используя анкетные данные летней женщины, которая умерла еще в 2002 году, осуществили незаконную перерегистрацию права собственности на объект недвижимости, находящейся на балансе Государственного управления делами и являющегося государственной собственностью.
- С 2003 года указанное помещение арендовала общественная организация. Злоумышленники, завладев им, пытались продать его указанным арендаторам за 130 тысяч долларов США.