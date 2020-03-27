Через карантин родинам загиблих на війні виплатять одноразову допомогу

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П'ятниця, 27 березня 2020, 19:38

Члени уряду через коронавірусний карантин вирішили виділити кошти для надання допомоги членам сімей осіб, які загинули під час антитерористичної операції та особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення.

Джерело: міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, якого цитує пресслужба уряду

Пряма мова Бессараба: "Сьогодні непростий період в житті країни, коли вимушені карантинні заходи створюють нові соціальні виклики. Ветерани з інвалідністю і родини загиблих, які, захищаючи країну, втратили найцінніше – життя і здоров’я, мають відчувати підтримку держави".

Деталі: У разі встановлення інвалідності, залежно від групи інвалідності у розмірі І група - 400, ІІ – група – 300, ІІІ група – 250 прожиткових мінімумів встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено інвалідність.

У разі смерті – у розмірі 750 прожиткових мінімумів. 

Наразі виділено понад 35,6 млн гривень на надання одноразової допомоги 19-м родинам, членам сімей загиблих під час участі в АТО/ООС та 23-м особам з інвалідністю внаслідок війни.

Українська правда
Теми: ООС війна бойові дії Кабінет міністрів


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