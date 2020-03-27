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Родинам загиблих на війні виплатять одноразову допомогу

П'ятниця, 27 березня 2020, 18:38
Родинам загиблих на війні виплатять одноразову допомогу

Члени уряду вирішили виділити кошти для надання допомоги членам сімей осіб, які загинули під час антитерористичної операції та особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення.

Джерело: міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, якого цитує пресслужба уряду

Пряма мова Бессараба: "Сьогодні непростий період в житті країни, коли вимушені карантинні заходи створюють нові соціальні виклики. Ветерани з інвалідністю і родини загиблих, які, захищаючи країну, втратили найцінніше – життя і здоров’я, мають відчувати підтримку держави".

Деталі: У разі встановлення інвалідності, залежно від групи інвалідності у розмірі І група - 400, ІІ – група – 300, ІІІ група – 250 прожиткових мінімумів встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено інвалідність.

У разі смерті – у розмірі 750 прожиткових мінімумів. 

Наразі виділено понад 35,6 млн гривень на надання одноразової допомоги 19-м родинам, членам сімей загиблих під час участі в АТО/ООС та 23-м особам з інвалідністю внаслідок війни.

Українська правда

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Теми: ООСвійнабойові діїКабінет міністрів
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