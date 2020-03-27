Семьям погибших на войне выплатят единовременное пособие

Члены правительства утвердили распоряжение о выделении средств для оказания помощи членам семей лиц, погибших в ходе антитеррористической операции и лицам, которые получили инвалидность вследствие ранения.

Источник: министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, которого цитирует пресс-служба правительства

Прямая речь Бессараба: "Сегодня непростой период в жизни страны, когда вынужденые карантинные мероприятия создают новые социальные вызовы. Ветераны с инвалидностью и семьи погибших, защищая страну, потеряли самое ценное - жизнь и здоровье, должны чувствовать поддержку государства".

Детали: В случае установления инвалидности, в зависимости от группы инвалидности в размере І группа - 400, II - группа - 300, III группа - 250 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года в котором установлена ​​инвалидность.

В случае смерти - в размере 750 прожиточных минимумов.

Сейчас выделено более 35,6 млн гривен на оказание единовременной помощи 19-ти семьям, членам семей погибших во время участия в АТО/ООС и 23-м лицам с инвалидностью вследствие войны.