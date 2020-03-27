Бойовики обстріляли житловий сектор та поранили жінку

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П'ятниця, 27 березня 2020, 20:12

Збройні формування Російської Федерації обстріляли житловий сектор неподалік Авдіївської промислової зони.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Сьогодні окупанти зі стрілецької зброї вели вогонь по житловому сектору неподалік Авдіївської промислової зони. Внаслідок цього 65-річна громадянка Л. отримала кульове поранення в ногу".

Деталі: Жінку відвезли до міської лікарні Авдіївки та надали кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, загрози життю немає.

Українська правда
Теми: ООС війна бойові дії


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