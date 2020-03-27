Боевики обстреляли жилой сектор и ранили женщину

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли жилой сектор недалеко Авдеевской промышленной зоны.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу".

Детали: Женщину отвезли в городскую больницу Авдеевки и оказали квалифицированную помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет.