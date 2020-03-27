Розширення НАТО: до Альянсу офіційно вступила 30-та держава

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П'ятниця, 27 березня 2020, 20:16

27 березня Північна Македонія офіційно стала новим членом Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У П’ятницю Північна Македонія передала на зберігання свій документ про приєднання до Північноатлантичного договору до Державного департаменту США у Вашингтоні.

 Союзники по НАТО підписали Протокол про приєднання Північної Македонії в лютому 2019 року, після чого всі 29 національних парламентів проголосували за ратифікацію членства країни.

Виступаючи в п'ятницю в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: "Північна Македонія тепер є частиною сім'ї НАТО, сім'ї з тридцяти країн і майже одного мільярда людей. Сім'я, заснована на впевненості, що незалежно від того, з якими труднощами ми стикаємося, ми всі разом сильніші і безпечніші.

Церемонія підняття прапора Північної Македонії відбудеться в штаб-квартирі НАТО 30 березня 2020 року в присутності генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, голови Військового комітету НАТО головного маршала авіації сера Стюарта Піча і Тимчасового повіреного в справах делегації Північної Македонії при НАТО Зорана Тодорова.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія, щоб завершити тривалу суперечку із Грецією.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".

Теми: НАТО Македонія


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