Расширение НАТО: в Альянс официально вступило 30-е государство

1409 просмотров
Пятница, 27 марта 2020, 20:16

27 марта Северная Македония официально стала новым членом Североатлантического альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу Северная Македония передала на хранение свой документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США в Вашингтоне.

Союзники по НАТО подписали Протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

Выступая в пятницу в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семье из тридцати стран и почти одного миллиарда человек. Семья, основанная на уверенности, что независимо от того, с какими трудностями мы сталкиваемся, мы все вместе сильнее и безопаснее".

Церемония поднятия флага Северной Македонии состоится в штаб-квартире НАТО 30 марта 2020 года в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, главы Военного комитета НАТО главного маршала авиации сэра Стюарта Пича и Временного поверенного в делах делегации Северной Македонии при НАТО Зорана Тодорова.

Напомним, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщил о смене названия Македонии Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Темы: НАТО Македония


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина просит международную помощь в борьбе с коронавирусом - НАТО 23 марта 2020, 23:22
Штаб-квартиру НАТО в Брюсселе закрыли для журналистов 20 марта 2020, 09:06
Пристайко ответил Сивохо: В НАТО нет запрета на вступление страны с конфликтом 12 марта 2020, 10:53
Все новости
Главные новости
Успеть до закрытия границы: украинцев начали пускать в Украину пешком
Кто станет министром энергетики: появились фамилии кандидатов
Под главами Минздрава и Минфина "зашатались кресла" – источники
Донецкую и Луганскую области ограничат на въезд и выезд
Все новости
здоровье

Как коронавирус влияет на тело человека

здоровье

Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!