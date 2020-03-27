Евакуаційний потяг із росіянами рушив до Москви з Києва

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П'ятниця, 27 березня 2020, 21:04

Евакуаційним потягом з Києва до Москви вирушили громадяни,які виявили бажання евакуюватись до Росії, назад він має повернути близько 8 сотень українців.

Джерело: коментар Державної прикордонної служби, наданий УП

Деталі: Прикордонники оформили поїзд "Київ-Москва", на якому в Росію виїхало понад 700 осіб, більшість із яких - громадяни РФ.

Близько 20.30 він вирушив зі столичного вокзалу.

Такий рейс був спеціально організований МЗС, Мініфраструктури та Укрзалізниці, аби доправити наших співвітчизників із-за кордону. В той же час на виїзд з України були оформлені громадяни, які мали право виїхати в Росію.

Вже у неділю, 29 березня, цей потяг, з громадянами України має прибути у Київ.

У ДПСУ зазначають, що перед посадкою співробітники санітарно-карантинного підрозділу здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було.

Всі прикордонники під час здійснення контрольних операцій перебували в засобах індивідуального захисту, а прикордонний наряд з перевірки документів додатково і в захисних костюмах.

Передісторія:

  • Повідомлялося, що в складі поїзда буде 18 вагонів на біля 800 місць. Поїзд має прибути в Москву 28 березня. У зворотний рейс він вирушить того ж дня і прибуде до Києва 29 березня.
  • Поїзд пройде без зупинок для посадки/висадки пасажирів. На шляху прямування пасажири пройдуть прикордонний і митний контроль, а також медичний огляд.

Українська правда
Теми: Росія коронавірус


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