Эвакуационный поезд с россиянами отправился в Москву из Киева
Специальным поездом из Киева в Москву отправились граждане, изъявившие желание эвакуироваться в Россию, назад он привезет около 800 украинцев.
Источник: комментарий Государственной пограничной службы, предоставленный УП
Детали: Пограничники оформили поезд "Киев-Москва", на котором в Россию выехало более 700 человек, большинство из которых - граждане РФ.
Около 20.30 он отправился со столичного вокзала.
Такой рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализныцей, чтобы доставить наших соотечественников из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию.
Уже в воскресенье, 29 марта, этот поезд, с гражданами Украины должен прибыть в Киев.
В ГПСУ отмечают, что перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышения температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.
Все пограничники во время осуществления контрольных операций находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничный наряд по проверке документов дополнительно и в защитных костюмах.
Предыстория:
- Сообщалось, что в составе поезда будет 18 вагонов на около 800 мест. Поезд должен прибыть в Москву 28 марта. В обратный рейс он отправится в тот же день и прибудет в Киев 29 марта.
- Поезд пройдет без остановок для посадки/высадки пассажиров. В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный контроль, а также медицинский осмотр.