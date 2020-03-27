Эвакуационный поезд с россиянами отправился в Москву из Киева

Специальным поездом из Киева в Москву отправились граждане, изъявившие желание эвакуироваться в Россию, назад он привезет около 800 украинцев.

Источник: комментарий Государственной пограничной службы, предоставленный УП

Детали: Пограничники оформили поезд "Киев-Москва", на котором в Россию выехало более 700 человек, большинство из которых - граждане РФ.

Около 20.30 он отправился со столичного вокзала.

Такой рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализныцей, чтобы доставить наших соотечественников из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию.

Уже в воскресенье, 29 марта, этот поезд, с гражданами Украины должен прибыть в Киев.

В ГПСУ отмечают, что перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышения температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.

Все пограничники во время осуществления контрольных операций находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничный наряд по проверке документов дополнительно и в защитных костюмах.

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