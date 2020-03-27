Зеленський анонсував закон про дистанційну роботу нардепів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Верховна Рада ухвалить закон про можливість для депутатів працювати дистанційно в умовах епідемії.

Джерело: заява глави держави журналістам у п’ятницю після участі в засіданні фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "Хочу, щоб ще вони (депутати - УП) розглянули можливість працювати, скажімо так, дистанційно. Тобто зараз вони пророацюють такий законопроєкт. Він може діяти тільки в умовах коронавірусу".

Деталі: Зеленський зазначив, що для розгляду такого проєкту буде проведено ще одне позачергове засідання Ради.

На ньому також будуть розглянуті інші важливі законопроєкти щодо підтримки і стабілізації економіки.

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