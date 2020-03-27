Зеленський анонсував закон про дистанційну роботу нардепів
П'ятниця, 27 березня 2020, 20:24
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Верховна Рада ухвалить закон про можливість для депутатів працювати дистанційно в умовах епідемії.
Джерело: заява глави держави журналістам у п’ятницю після участі в засіданні фракції "Слуга народу"
Пряма мова: "Хочу, щоб ще вони (депутати - УП) розглянули можливість працювати, скажімо так, дистанційно. Тобто зараз вони пророацюють такий законопроєкт. Він може діяти тільки в умовах коронавірусу".
Деталі: Зеленський зазначив, що для розгляду такого проєкту буде проведено ще одне позачергове засідання Ради.
На ньому також будуть розглянуті інші важливі законопроєкти щодо підтримки і стабілізації економіки.
Нагадаємо:
- Перше позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.
Євген Кізілов, УП