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Зеленский анонсировал закон о дистанционной работе нардепов

Пятница, 27 марта 2020, 20:24
Зеленский анонсировал закон о дистанционной работе нардепов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада примет закон о возможности для депутатов работать дистанционно в условиях эпидемии.

Источник: заявление главы государства журналистам в пятницу после участия в заседании фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "Хочу, чтобы еще они (депутаты - УП) рассмотрели возможность работать, скажем так, дистанционно. То есть сейчас они проработают такой законопроект. Он может действовать только в условиях коронавируса".

Детали: Зеленский отметил, что для рассмотрения такого проекта будет проведено еще одно внеочередное заседание Рады.

На нем также будут рассмотрены другие важные законопроекты по поддержке и стабилизации экономики.

Напомним:

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЗеленскийВерховная Радакоронавирус
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