Зеленский анонсировал закон о дистанционной работе нардепов

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Пятница, 27 марта 2020, 21:24

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада примет закон о возможности для депутатов работать дистанционно в условиях эпидемии.

Источник: заявление главы государства журналистам в пятницу после встречи с председателями фракций

Прямая речь: "Хочу, чтобы еще они (депутаты - УП) рассмотрели возможность работать, скажем так, дистанционно. То есть сейчас они проработают такой законопроект. Он может действовать только в условиях коронавируса".

Детали: Зеленский отметил, что для рассмотрения такого проекта будет проведено еще одно внеочередное заседание Рады.

На нем также будут рассмотрены другие важные законопроекты по поддержке и стабилизации экономики.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Зеленский Верховная Рада коронавирус


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