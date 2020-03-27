Зеленский анонсировал закон о дистанционной работе нардепов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада примет закон о возможности для депутатов работать дистанционно в условиях эпидемии.

Источник: заявление главы государства журналистам в пятницу после участия в заседании фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "Хочу, чтобы еще они (депутаты - УП) рассмотрели возможность работать, скажем так, дистанционно. То есть сейчас они проработают такой законопроект. Он может действовать только в условиях коронавируса".

Детали: Зеленский отметил, что для рассмотрения такого проекта будет проведено еще одно внеочередное заседание Рады.

На нем также будут рассмотрены другие важные законопроекты по поддержке и стабилизации экономики.

Напомним: