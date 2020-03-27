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Зеленський назвав дату позачергового засідання Ради

П'ятниця, 27 березня 2020, 19:37
Зеленський назвав дату позачергового засідання Ради

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.

Джерело: заява глави держави журналістам у п’ятницю після участі в засіданні фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної ради України відбулося саме в понеділок".

Деталі: Президент пояснив, що ще треба підготувати деякі пріоритетні законопроєкти - щодо боротьби з поширенням коронавірусної хвороби і для цього внести зміни до бюджету.

"Там треба дуже ретельно, детально пропрацювати, щоб нікого не образити, не зупинити економіку через ті чи інші скорочення. І обов’язково, щоб не постраждали наші звичайні люди – вчителі, медики, будь-які наші держслужбовці".

Передісторія:

  • На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.
  • Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Рада повинна працювати за раніше встановленим планом і втілювати реформи.
  • 25 березня заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що у зв’язку з пандемією коронавірусу депутати Верховної Ради розглядають можливість провести засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаЗеленський
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