Зеленський назвав дату позачергового засідання Ради
П'ятниця, 27 березня 2020, 19:37
Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.
Джерело: заява глави держави журналістам у п’ятницю після участі в засіданні фракції "Слуга народу"
Пряма мова: "Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної ради України відбулося саме в понеділок".
Деталі: Президент пояснив, що ще треба підготувати деякі пріоритетні законопроєкти - щодо боротьби з поширенням коронавірусної хвороби і для цього внести зміни до бюджету.
"Там треба дуже ретельно, детально пропрацювати, щоб нікого не образити, не зупинити економіку через ті чи інші скорочення. І обов’язково, щоб не постраждали наші звичайні люди – вчителі, медики, будь-які наші держслужбовці".
Передісторія:
- На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.
- Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Рада повинна працювати за раніше встановленим планом і втілювати реформи.
- 25 березня заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що у зв’язку з пандемією коронавірусу депутати Верховної Ради розглядають можливість провести засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.
Євген Кізілов, УП