Кількість заражень коронавірусом в Україні перевалила за 300

В Україні вже зафіксовано 310 випадків зараження коронавірусом. Плюс 92 за добу.

Джерело: повідомлення в Телеграм Міністерства охорони здоров’я

Деталі: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: