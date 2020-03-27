Кількість заражень коронавірусом в Україні перевалила за 300
В Україні вже зафіксовано 310 випадків зараження коронавірусом. Плюс 92 за добу.
Джерело: повідомлення в Телеграм Міністерства охорони здоров’я
Деталі: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.
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Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Станом на 10 ранку 27 березня в Україні було зафіксовано 218 людей, хворих на Covid-19. Приріст за добу становив 62 нових випадки.
- Наразі в Україні 5 людей померли від вірусу і 4 вилікувалися.