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Кількість заражень коронавірусом в Україні перевалила за 300

П'ятниця, 27 березня 2020, 22:12
Кількість заражень коронавірусом в Україні перевалила за 300

В Україні вже зафіксовано 310 випадків зараження коронавірусом. Плюс 92 за добу.

Джерело: повідомлення в Телеграм Міністерства охорони здоров’я

Деталі: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

 

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Нагадаємо:

  • Станом на 10 ранку 27 березня в Україні було зафіксовано 218 людей, хворих на Covid-19. Приріст за добу становив 62 нових випадки.
  • Наразі в Україні 5 людей померли від вірусу і 4 вилікувалися.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019жертвиУкраїна
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