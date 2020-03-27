Количество заражений коронавирусом в Украине перевалило за 300
Пятница, 27 марта 2020, 22:12
В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом. Плюс 92 за сутки.
Источник: сообщение в Телеграмм Министерства здравоохранения
Детали: По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.
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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
Напомним:
- По состоянию на 10 утра 27 марта в Украине было зафиксировано 218 человек, больных Covid-19. Прирост за сутки составил 62 новых случая.
- На данный момент в Украине 5 человек умерли от вируса и 4 вылечились.