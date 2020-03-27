Количество заражений коронавирусом в Украине перевалило за 300

В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом. Плюс 92 за сутки.

Источник: сообщение в Телеграмм Министерства здравоохранения

Детали: По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним: