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Количество заражений коронавирусом в Украине перевалило за 300

Пятница, 27 марта 2020, 22:12
Количество заражений коронавирусом в Украине перевалило за 300

В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом. Плюс 92 за сутки.

Источник: сообщение в Телеграмм Министерства здравоохранения

Детали: По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

 

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • По состоянию на 10 утра 27 марта в Украине было зафиксировано 218 человек, больных Covid-19. Прирост за сутки составил 62 новых случая.
  • На данный момент в Украине 5 человек умерли от вируса и 4 вылечились.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019жертвыУкраина
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