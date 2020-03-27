Бойовики готують провокацію на КПВВ – штаб

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П'ятниця, 27 березня 2020, 23:39

28 березня представниками російсько-терористичної адміністрації планується організувати постановочну провокативну ситуацію на одному із КПВВ.

Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил

Деталі: У штабі повідомляють, що, за перевіреною інформацією, 28 березня представниками російсько-терористичної адміністрації планується організувати постановочну провокативну ситуацію на одному із КПВВ.

За версією пресслужби ООС, окупанти підготували декілька автобусів (по 10-20 цивільних осіб у кожному), які мають прибути до одного з КПВВ та інсценувати конфлікт із "злочинним недопуском громадян України додому". При цьому висвітлювати дану провокацію мають спеціально запрошені російські пропагандисти. Таким чином, противник планує скомпрометувати чинну українську владу.

Командування Об’єднаних сил просить не піддаватися на ворожі провокації і нагадує, що обмежувальні заходи введені, в першу чергу, для недопущення погіршення епідеміологічної обстановки у Донецькій та Луганській областях.

Що було раніше: Для протидії поширенню коронавірусної інфекції з 21 березня тимчасово припинений пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування.

Українська правда
Теми: ООС війна бойові дії провокації пропаганда


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