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Боевики готовят провокацию на КПВВ - штаб

Пятница, 27 марта 2020, 22:39
Боевики готовят провокацию на КПВВ - штаб

28 марта представителями российско-террористической администрации планируется организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил

Детали: В штабе сообщают, что, по проверенной информации, 28 марта представителями российско-террористической администрации планируется организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ.

По версии пресс-службы ООС, оккупанты подготовили несколько автобусов (по 10-20 гражданских лиц в каждом), которые должны прибыть в один из КПВВ и инсценировать конфликт с "преступным недопуском граждан Украины домой". При этом освещать данную провокацию будут специально приглашенные российские пропагандисты. Таким образом, противник планирует скомпрометировать действующую украинскую власть.

Командование Объединенных сил просит не поддаваться на вражеские провокации и напоминает, что ограничительные меры введены, в первую очередь, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях.

Что было раньше: Для противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Украинская правда
Темы: ООСвойнабоевые действияпровокациипропаганда
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