Боевики готовят провокацию на КПВВ - штаб ООС

1215 просмотров
Пятница, 27 марта 2020, 23:39

28 марта представителями российско-террористической администрации планируется организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ.

Источник: пресс-служба Операции объединенных сил

Детали: В штабе сообщают, что, по проверенной информации, 28 марта представителями российско-террористической администрации планируется организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ.

По версии пресс-службы ООС, оккупанты подготовили несколько автобусов (по 10-20 гражданских лиц в каждом), которые должны прибыть в один из КПВВ и инсценировать конфликт с "преступным недопуском граждан Украины домой". При этом освещать данную провокацию будут специально приглашенные российские пропагандисты. Таким образом, противник планирует скомпрометировать действующую украинскую власть.

Командование Объединенных сил просит не поддаваться на вражеские провокации и напоминает, что ограничительные меры введены, в первую очередь, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях.

Что было раньше: Для противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Украинская правда
Темы: ООС война боевые действия провокации пропаганда


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики обстреляли жилой сектор и ранили женщину 27 марта 2020, 20:12
Семьям погибших на войне выплатят единовременное пособие 27 марта 2020, 19:38
Военных на фронте не будут тестировать на коронавирус массово — ООС 27 марта 2020, 16:41
Все новости
Главные новости
Количество заражений коронавирусом в Украине перевалило за 300
Закон о рынке земли перепишут: 100 га в один руки и юрлица без права покупки
Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
В Италии новый максимум смертности: почти 1000 погибших за сутки
Все новости
здоровье

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Медицина

Чего боится коронавирус? Рассказывают в Минздраве

Поиск по сайту
Архив
Весь архів