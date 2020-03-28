Бойовики п’ять разів порушили "тишу" із забороненої "Мінськом" зброї
Противник п’ять разів порушив режим припинення вогню із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Талаківки ворог випустив 6 мін з 82-мм міномета, а також використав станковий протитанковий гранатомет.
По оборонцях Павлополя противник вів вогонь із міномета калібру 82 мм із використанням 3 мін, автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Водяного ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.
Поблизу населеного пункту Піски сьогодні зафіксовано обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, вчасно та ефективно припинили провокації збройних формувань Російської Федерації.
Внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців ООС немає.