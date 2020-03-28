Боевики пять раз нарушили "тишину" с запрещенного "Минском" оружия

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Суббота, 28 марта 2020, 00:06

Противник пять раз нарушил режим прекращения огня с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин с 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.

По защитниках Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи населенного пункта Пески сегодня зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, своевременно и эффективно прекратили провокации вооруженных формирований Российской Федерации.

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих ООС нет.

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия война Донбасс


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