В Україну повернулися близько 100 000 українців

Після закриття повітряного простору та кордонів до України повернулися близько ста тисяч українців

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook

Пряма мова: "Станом на зараз ми разом з МЗС повернули близько 100 000 громадян України додому.

Завданням Міністерства інфраструктури було забезпечити логістику - своє завдання ми виконали. Під час пандемії не буває комфортних рішень, йдеться про надзвичайні обставини. Дякую авіакомпаніями, залізничникам та всім, завдяки кому українці повернулись додому.

Завданням тих, кого ми повернули, було бути відповідальним до себе та інших, дотримуватись режиму ізоляції. На жаль, переважно легковажно до цього віднеслись, абсолютно не усвідомлюючи ризики на які наражають себе, близьких та рідних".

Деталі: Міністр інфраструктури зазначив, що ще близько 9000 українців, які заявили про бажання повернутсь додому, залишаються закордоном.

Пряма мова: "Як ми діятимемо далі:

Ті рейси та маршрути на повернення, які розпочаті 27 березня та завершуються після 00.00 годин 28 березня, будуть прийняті. МОЗ забезпечить необхідні обстеження громадян, які повернуться. Громадяни підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиметься поліцією. МЗС просить тих громадян, у кого буде така можливість, продовжити своє перебування в країні, в якій вони знаходяться зараз. Для цього працюватиме програма "Захист". За дорученням Президента України Володимира Зеленського для людей, які не можуть продовжити перебувати закордоном та хочуть повернутись в Україну, готуємо рішення, яке передбачатиме обсервацію. Фіналізуємо його разом з МОЗ та МВС з урахуванням значної кількості людей, які потребують повернення, і інших завдань, які зараз мають виконувати поліцейські та медики".

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.

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