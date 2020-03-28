В Украину вернулись около 100 000 украинцев
После закрытия воздушного пространства и границ в Украину в общем сложности вернулись около ста тысяч украинцев.
Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook
Прямая речь: "По состоянию на сейчас мы вместе с МИД вернули около 100 000 граждан Украины домой.
Задачей Министерства инфраструктуры было обеспечить логистику - свою задачу мы выполнили. Во время пандемии не бывает комфортных решений, говорится о чрезвычайных обстоятельствах. Спасибо авиакомпаниями, железнодорожникам и всем, благодаря кому украинцы вернулись домой.
Задачей тех, кого мы вернули, не мог быть ответственным к себе и другим, соблюдать режим изоляции. К сожалению, преимущественно легкомысленно к этому отнеслись, совершенно не осознавая риски на которые подвергают себя, близких и родных ".
Детали: Министр инфраструктуры отметил, что еще около 9000 украинцев, которые заявили о желании Назад домой, остаются за рубежом.
Прямая речь: "И как мы будем действовать дальше:
- Те рейсы и маршруты на возвращение, которые начать 27 марта и будет завершаются после 00.00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией.
- МИД просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас. Для этого будет работать программа "Защита".
- По поручению Президента Украины Владимира Зеленского для людей, которые не могут продолжить находиться за границей и хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое будет предусматривать обсервацию. Финализируют его вместе с Минздравом и МВД с учетом значительного количества людей, которые требуют возврата, и других задач, которые сейчас должны выполнять полицейские и медики".
Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.
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