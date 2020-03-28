В Украину вернулись около 100 000 украинцев

После закрытия воздушного пространства и границ в Украину в общем сложности вернулись около ста тысяч украинцев.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на сейчас мы вместе с МИД вернули около 100 000 граждан Украины домой.

Задачей Министерства инфраструктуры было обеспечить логистику - свою задачу мы выполнили. Во время пандемии не бывает комфортных решений, говорится о чрезвычайных обстоятельствах. Спасибо авиакомпаниями, железнодорожникам и всем, благодаря кому украинцы вернулись домой.

Задачей тех, кого мы вернули, не мог быть ответственным к себе и другим, соблюдать режим изоляции. К сожалению, преимущественно легкомысленно к этому отнеслись, совершенно не осознавая риски на которые подвергают себя, близких и родных ".

Детали: Министр инфраструктуры отметил, что еще около 9000 украинцев, которые заявили о желании Назад домой, остаются за рубежом.

Прямая речь: "И как мы будем действовать дальше:

Те ​​рейсы и маршруты на возвращение, которые начать 27 марта и будет завершаются после 00.00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией. МИД просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас. Для этого будет работать программа "Защита". По поручению Президента Украины Владимира Зеленского для людей, которые не могут продолжить находиться за границей и хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое будет предусматривать обсервацию. Финализируют его вместе с Минздравом и МВД с учетом значительного количества людей, которые требуют возврата, и других задач, которые сейчас должны выполнять полицейские и медики".

Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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