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Указ Путіна щодо землі в Криму порушує норми міжнародного гуманітарного права — Кориневич

Субота, 28 березня 2020, 05:22
Указ Путіна щодо землі в Криму порушує норми міжнародного гуманітарного права — Кориневич

Указ президента Росії Володимира Путіна, який додав тимчасово окупований Росією Крим до переліку прикордонних територій РФ, на яких іноземні громадяни не можуть мати у власності земельні ділянки є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Джерело: Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич

Пряма мова: "Така діяльність російської окупаційної влади пов'язана з тим, що вона хоче залякати громадян України, українців, кримських татар, зробити їх лояльними до окупаційного режиму, або ж примусити їх взяти примусове так зване "громадянство Російської Федерації". Але разом с тим, така діяльність викликає реакцію у відповідь, спротив наших громадян такій діяльності.

Ми так само будемо робити все від нас залежне, на всіх можливих майданчиках в тому числі за участю міжнародних партнерів, для того щоб належним чином реагувати на такі речі.

Наші міжнародні партнери, так само як і ми, чітко розуміють і усвідомлюють, що така діяльність є порушенням міжнародного гуманітарного права. Більше того, така діяльність становить системні воєнні злочини, або може спричинити вчиненні таких системних воєнних злочинів

Ми звертаємося до громадян України, які отримали земельні ділянки на території АР Крим та міста Севастополя до початку їх тимчасової окупації. Після деокупації територій АР Крим та міста Севастополь, після того як український прапор знову замайоріє над адміністративними будівлями Сімферополя, Севастополя іншими населеними пунктами нашого українського Криму, ви можете вільно користуватися, розпоряджатися і володіти вашим майном, включно з земельними ділянками. Воно ваше і держава Україна підтверджує такі ваші права власності".

Деталі: Якщо вам відомо про так звану "націоналізацію" земельних ділянок на території АР Крим, повідомляйте про це до правоохоронних органів, правозахисних організацій задля документування таких порушень та передачі інформації до міжнародних судових інстанцій.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосія
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