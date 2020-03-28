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Указ Путина относительно земли в Крыму нарушает нормы международного права —  Кориневич

Суббота, 28 марта 2020, 05:22
Указ Путина относительно земли в Крыму нарушает нормы международного права —  Кориневич

Указ президента России Владимира Путина, который добавил временно оккупирован Россией Крым в перечень приграничных территорий РФ, на которых иностранные граждане не могут иметь в собственности земельные участки является нарушением норм международного гуманитарного права.

Источник: Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич

Прямая речь: "Такая деятельность российской оккупационной власти связана с тем, что она хочет запугать граждан Украины, Украинская, крымских татар, сделать их лояльными к оккупации, или же заставить их взять принудительное так называемое" гражданство Российской Федерации ". Но вместе с тем, такая деятельность вызывает ответную реакцию, сопротивление наших граждан такой деятельности.

Мы так же будем делать все от нас зависящее, на всех возможных площадках в том числе с участием международных партнеров, для того чтобы должным образом реагировать на такие вещи.

Наши международные партнеры, так же как и мы, четко понимают и осознают, что такая деятельность является нарушением международного гуманитарного права. Более того, такая деятельность представляет системные военные преступления или может повлечь совершении таких системных военных преступлений

Мы обращаемся к гражданам Украины, которые получили земельные участки на территории АР Крым и города Севастополя до начала их временной оккупации. После деоккупации территорий АР Крым и города Севастополь, после того как украинский флаг снова будет развеватся над административными зданиями Симферополя, Севастополя другими населенными пунктами нашего украинского Крыма, вы можете свободно пользоваться, распоряжаться и владеть вашим имуществом, включая земельными участками. Оно ваше и государство Украина подтверждает такие ваши права собственности".

Детали: Если вам известно о так называемой "национализации" земельных участков на территории АР Крым, сообщайте об этом в правоохранительные органы, правозащитные организации для документирования таких нарушений и передачи информации в международные судебные инстанции.

Николай Донев, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcия
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