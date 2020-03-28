Формування Росії 12 разів обстріляли українські позиції, ОС відповідали прицільним вогнем

27 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На всі ворожі обстріли військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів.

Дослівно: "Вчора, 27 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли наших позицій у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".