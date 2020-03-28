Формирование Российской Федерации 12 раз обстреляли украинские позиции

27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.

Дословно: "Вчера, 27 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска осуществили два обстрелы наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".