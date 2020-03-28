Формирование Российской Федерации 12 раз обстреляли украинские позиции

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Суббота, 28 марта 2020, 07:04

27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.

Дословно: "Вчера, 27 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска осуществили два обстрелы наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: ООС Донбасс


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