США виділять Україні 1,2 млн доларів на боротьбу з коронавірусом
Субота, 28 березня 2020, 07:35
США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусу.
Джерело: посольство України у США в Facebook
Дослівно: "Надана допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19, тощо".
Деталі: Посольство повідомляє, що США почнуть виділяти гроші обраним країнам з 3 квітня.
Що передувало: 26 березня Сенат США одноголосно підтримав законопроєкт на суму 2 трильйони доларів, спрямований на допомогу безробітним і підприємствам у країні, які постраждали від епідемії коронавірусу, а також для покупки терміново необхідного медичного обладнання.
Українська правда