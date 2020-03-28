США виділять Україні 1,2 млн доларів на боротьбу з коронавірусом

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Субота, 28 березня 2020, 08:35

США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусу.

Джерело: посольство України у США в Facebook

Дослівно: "Надана допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19, тощо".

Деталі: Посольство повідомляє, що США почнуть виділяти гроші обраним країнам з 3 квітня.

Що передувало: 26 березня Сенат США одноголосно підтримав законопроєкт на суму 2 трильйони доларів, спрямований на допомогу безробітним і підприємствам у країні, які постраждали від епідемії коронавірусу, а також для покупки терміново необхідного медичного обладнання.

Українська правда
Теми: США коронавірус гроші


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