США выделят Украине 1,2 млн долларов на борьбу с коронавирусом

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Суббота, 28 марта 2020, 08:35

США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 миллиона долларов для противодействия коронавирусу.

Источник: посольство Украины в США в Facebook

Дословно: "Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирование о рисках распространения COVID-19 и т.д.".

Детали: Посольство сообщает, что США начнут выделять деньги избранным странам с 3 апреля.

Что предшествовало: 26 марта Сенат США единогласно поддержал законопроект на сумму 2 триллиона долларов, направленный на помощь безработным и предприятиям в стране, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также для покупки срочно необходимого медицинского оборудования.

Украинская правда
Темы: США коронавирус деньги


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