У Києві 19 нових хворих на COVID-19 – Кличко

У Києві вже 74 особи мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook

Дослівно: "Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли – 10 чоловіків віком від 25-ти до 54-ох років. Та 9 жінок – від 17-ти до 62-ох років.

Дев’ять пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро – в міську клінічну лікарню №4. Ще троє – в клінічну лікарню №9.

А двоє киян, що захворіли – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів".

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