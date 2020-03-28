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У Києві 19 нових хворих на COVID-19 – Кличко

Субота, 28 березня 2020, 08:55
У Києві 19 нових хворих на COVID-19 – Кличко

У Києві вже 74 особи мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook

Дослівно: "Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли – 10 чоловіків віком від 25-ти до 54-ох років. Та 9 жінок – від 17-ти до 62-ох років.

Дев’ять пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро – в міську клінічну лікарню №4. Ще троє – в клінічну лікарню №9.

А двоє киян, що захворіли – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів".

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • Станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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