В Киеве уже 74 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Дословно: "Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели – 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин – от 17-ти до 62-х лет.

Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро – в городскую клиническую больницу №4. Еще трое – в клиническую больницу №9.

А двое заболевших киевлян – в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей".