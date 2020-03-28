В Киеве 19 новых больных COVID-19 – Кличко
Суббота, 28 марта 2020, 08:55
В Киеве уже 74 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Дословно: "Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Заболели – 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин – от 17-ти до 62-х лет.
Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро – в городскую клиническую больницу №4. Еще трое – в клиническую больницу №9.
А двое заболевших киевлян – в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей".
Украинская правда