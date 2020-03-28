Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В одному районі Тернопільщини коронавірус виявили у 21 медика

Субота, 28 березня 2020, 09:35
В одному районі Тернопільщини коронавірус виявили у 21 медика

У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків.

Джерело: заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook

Дослівно: "На 9.00 год в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 36 осіб:

м.Монастириська – 19, с.Швейків – 7, с.Ковалівка – 4 (1 летальний), с.Горішня Слобідка – 2, с. Долішня Слобідка – 2, с.Бертники – 1, с. Чехів – 1.

В їх числі 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завдитсадком, 1 дитина".

Деталі: За словами Дроня, найбільшою проблемою зараз є брак тестів. Він наголосив, що мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні, а також подякував за допомогу волонтерам.

Що передувало: Станом на 10 годину 28 березня Центр громадського здоров'я МОЗ повідомив про 311 випадків коронавірусу в Україні, з яких у Тернопільській області – 43 (1 летальний).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Тернопільська областькоронавірусмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Тернопільська область
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: