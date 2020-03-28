В одному районі Тернопільщини коронавірус виявили у 21 медика

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Субота, 28 березня 2020, 10:35

У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків.

Джерело: заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook

Дослівно: "На 9.00 год в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 36 осіб:

м.Монастириська – 19, с.Швейків – 7, с.Ковалівка – 4 (1 летальний), с.Горішня Слобідка – 2, с. Долішня Слобідка – 2, с.Бертники – 1, с. Чехів – 1.

В їх числі 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завдитсадком, 1 дитина".

Деталі: За словами Дроня, найбільшою проблемою зараз є брак тестів. Він наголосив, що мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні, а також подякував за допомогу волонтерам.

Що передувало: Станом на 10 годину 28 березня Центр громадського здоров'я МОЗ повідомив про 311 випадків коронавірусу в Україні, з яких у Тернопільській області – 43 (1 летальний).

Українська правда
Теми: Тернопільська область коронавірус медицина


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