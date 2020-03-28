В одном районе Тернопольской области коронавирус обнаружили у 21 медика

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Суббота, 28 марта 2020, 10:35

В Монастырыском районе Тернопольской области зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков.

Источник: зампредседателя Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook

Дословно: "На 9.00 в Монастырыском районе инфицированных коронавирусом – 36 человек:

г.Монастырыска - 19 с.Швейкив - 7, с.Ковалевка - 4 (1 летальный), с.Горишня Слобидка - 2, с. Долишня Слобидка - 2, с.Бертники - 1, с. Чехов - 1.

В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 ребенок".

Детали: По словам Дроня, самой большой проблемой сейчас является нехватка тестов. Он отметил, что мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы, а также поблагодарил за помощь волонтеров.

Что предшествовало: По состоянию на 10 часов 28 марта Центр общественного здоровья Минздрава сообщил о 311 случаях коронавируса в Украине, из которых в Тернопольской области - 43 (1 летальный).

Украинская правда
Темы: Тернопольская область коронавирус медицина


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