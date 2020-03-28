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В Україні 311 випадків коронавірусу, 8 летальних – ЦГЗ

Субота, 28 березня 2020, 09:06
В Україні 311 випадків коронавірусу, 8 летальних – ЦГЗ

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10 годину 28 березня в Україні підтверджено 311 випадків COVID-19.

Джерело: ЦГЗ

Деталі: Усього зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з них три – в Івано-Франківській області. Загалом 5 людей вже одужали.

Протягом доби Центр громадського здоров'я України отримав повідомлення про 93 підтверджені випадки захворювання.

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 16 випадків;

Волинська обл. — 2 випадки;

Дніпропетровська обл. — 7 випадків;

Донецька обл. — 2 випадки;

Житомирська обл. — 4 (1 летальний) випадки;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 10 випадків;

Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;

м. Київ — 74 випадки;

Київська обл. — 41 випадок;

Львівська обл. — 5 випадків;

Луганська обл. — 2 випадки;

Миколаївська обл. — 1 випадок;

Одеська обл. — 6 випадків;

Полтавська обл. — 1 випадок;

Рівненська обл. — 9 випадків (1 летальний);

Сумська обл. — 5 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. — 43 випадки (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 1 випадок;

Черкаська обл. — 3 випадки;

Чернівецька обл. — 47 (1 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 1 випадок.

 

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • Станом на 23:00 27 березня в Україні було зафіксовано 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 
  • 27 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв про 5 летальних випадків в Україні. 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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