В Україні 311 випадків коронавірусу, 8 летальних – ЦГЗ
За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10 годину 28 березня в Україні підтверджено 311 випадків COVID-19.
Джерело: ЦГЗ
Деталі: Усього зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з них три – в Івано-Франківській області. Загалом 5 людей вже одужали.
Протягом доби Центр громадського здоров'я України отримав повідомлення про 93 підтверджені випадки захворювання.
Випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 16 випадків;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 7 випадків;
Донецька обл. — 2 випадки;
Житомирська обл. — 4 (1 летальний) випадки;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 10 випадків;
Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
м. Київ — 74 випадки;
Київська обл. — 41 випадок;
Львівська обл. — 5 випадків;
Луганська обл. — 2 випадки;
Миколаївська обл. — 1 випадок;
Одеська обл. — 6 випадків;
Полтавська обл. — 1 випадок;
Рівненська обл. — 9 випадків (1 летальний);
Сумська обл. — 5 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. — 43 випадки (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 1 випадок;
Черкаська обл. — 3 випадки;
Чернівецька обл. — 47 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 1 випадок.
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Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Передісторія:
- Станом на 23:00 27 березня в Україні було зафіксовано 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
- 27 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв про 5 летальних випадків в Україні.