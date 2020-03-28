Шоста людина в Україні поборола коронавірус

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Субота, 28 березня 2020, 15:59

У суботу в Запорізькій області виписали з лікарні жінку, яка хворіла на COVID-19.

Джерело: голова Запорізької ОДА Віталій Туринок у Facebook

Дослівно: "Станом на 28.03 11:00 виписано додому з обласноï iнфекцiйноï лiкарнi жiнку, яка захворiла 15.03 (повернулась iз Єгипту).

Вiдбулась виписка при клінічному здоров'ï та двох негативних результатах ПЛР дослідження на коронавірус".

Деталі: Туринок зазначив, що це перший випадок одужання від коронавірусної хвороби у Запорізькій області.

Що передувало: За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10 годину 28 березня в Україні підтверджено 311 випадків COVID-19. З них 8 летальних випадків, і 5 людей одужали.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Українська правда
Теми: коронавірус Запорізька область


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