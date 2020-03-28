В субботу в Запорожской области выписали из больницы женщину, которая болела COVID-19.

Источник: председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок в Facebook

Дословно: "По состоянию на 28.03 11:00 выписана домой из областной инфекционной больницы женщина, которая заболела 15.03 (вернулась из Египта).

Состоялась выписка при клиническом здоровье и двух отрицательных результатах ПЦР исследования на коронавирус".

Детали: Туринок отметил, что это первый случай выздоровления от коронавирусной болезни в Запорожской области.

Что предшествовало: По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19. Из них 8 летальных случаев, и 5 человек выздоровели.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире