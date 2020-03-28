Шестой человек в Украине поборол коронавирус

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Суббота, 28 марта 2020, 15:59

В субботу в Запорожской области выписали из больницы женщину, которая болела COVID-19.

Источник: председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок в Facebook

Дословно: "По состоянию на 28.03 11:00 выписана домой из областной инфекционной больницы женщина, которая заболела 15.03 (вернулась из Египта).

Состоялась выписка при клиническом здоровье и двух отрицательных результатах ПЦР исследования на коронавирус".

Детали: Туринок отметил, что это первый случай выздоровления от коронавирусной болезни в Запорожской области.

Что предшествовало: По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19. Из них 8 летальных случаев, и 5 человек выздоровели.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

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Украинская правда
Темы: коронавирус Запорожская область


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