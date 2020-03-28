У Сумах заборонили виходити з дому без нагальної потреби

У Сумах у зв'язку з загрозою коронавірусу заборонено виходити з дому без нагальної потреби та перебувати надворі групами більше двох осіб.

Джерело: правила поводження на вулицях та в громадських місцях на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади під час карантину, затверджені в суботу, повідомляє сайт Сумської міськради

Деталі: На період із 28 березня і до моменту закінчення карантину на території Сумської міської ОТГ заборонено залишати місце проживання, крім дозволених випадків.

До таких належать: пересування до місця роботи та з неї до місця проживання; відвідування аптеки, магазину з метою придбання продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів; візиту до лікаря, медичних закладів у зв’язку зі станом здоров’я чи лікування домашніх тварин; проведення комплексу ритуальних послуг, чи отримання адміністративних послуг та ремонту комп’ютерної та побутової техніки.

Також дозволений вигул тварин тривалістю до 30 хвилин на день; відвідування правоохоронних, судових органів, тощо; відвідування літніх людей, осіб з інвалідністю з метою забезпечення їх продовольчими товарами та товарами першої необхідності або супровід цієї категорії громадян для задоволення їх потреб.

При цьому заборонено виходити із приміщень без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів).

Заборонено перебувати на вулицях групами більше двох осіб (крім необхідності супроводження дорослими малолітніх, неповнолітніх дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; перебування в громадському транспорті; пересування групи членів сім’ї; виконання органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування покладених на них функцій; у складі аварійних бригад).

Дітям віком до 14 років не можна перебувати на вулиці без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років – без відома батьків чи опікунів. Заборонено також перебувати на вулицях дітям віком від 14 до 18 років після 20:00 без супроводу дорослих.

Заборонено палити, вживати їжу чи напої в місцях загального користування, в тому числі, в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах.

Особам, які під час карантину перебувають на робочих місцях, також забороняється без крайньої потреби покидати приміщення, де вони працюють.

Також, при виході на вулицю кожна особа повинна мати при собі документи, що посвідчують особу (для дітей – свідоцтво про народження). На вимогу працівників поліції особа зобов’язана пред’явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання та мету, з якою вона вийшла на вулицю.

На вулиці громадяни повинні перебувати на відстані не менше 2 м одне від одного.

Аптекам виконавчий комітет рекомендує перейти на обслуговування населення без входу відвідувачів до торгових залів.

Правила є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Сумської міської ОТГ підприємствами, установами, закладами та організаціями, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на цій території. За їх порушення особи притягатимуться в установленому законодавством порядку до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.