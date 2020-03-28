В Сумах запретили выходить из дома без крайней необходимости

В Сумах в связи с угрозой коронавируса запрещено выходить из дома без крайней необходимости и находиться на улице группами более двух человек.

Источник: правила поведения на улицах и в общественных местах на территории Сумской городской объединенной территориальной общины во время карантина, утвержденные в субботу, сообщает сайт Сумского горсовета

Детали: В период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской ОТГ запрещено покидать место жительства, кроме разрешенных случаев.

К таковым относятся: передвижение к месту работы и с нее к месту жительства; посещение аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов, визита к врачу, медицинских учреждений в связи с состоянием здоровья или лечение домашних животных; проведение комплекса ритуальных услуг, или получения административных услуг и ремонта компьютерной и бытовой техники.

Также разрешен выгул животных продолжительностью до 30 минут в день; посещение правоохранительных, судебных органов и т.д.; посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами и товарами первой необходимости или сопровождение этой категории граждан для удовлетворения их потребностей.

При этом запрещено выходить из помещений без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

Запрещено находиться на улицах группами более двух лиц (кроме необходимости сопровождения взрослыми малолетних, несовершеннолетних детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью; пребывания в общественном транспорте, передвижения группы членов семьи, выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления возложенных на них функций; в составе аварийных бригад).

Детям до 14 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов. Запрещено также находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых.

Запрещено курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах.

Лицам, которые во время карантина находятся на рабочих местах, также запрещается без крайней необходимости покидать помещение, где они работают.

Также, при выходе на улицу каждое лицо должно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей - свидетельство о рождении). По требованию сотрудников полиции лицо обязано предъявить эти документы, а также сообщить свое место жительства и цель, с которой оно вышло на улицу.

На улице граждане должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга.

Аптекам исполнительный комитет рекомендует перейти на обслуживание населения без входа посетителей в торговые залы.

Правила являются обязательными для исполнения всеми расположенными на территории Сумской городской ОТГ предприятиями, учреждениями, заведениями и организациями, а также гражданами, постоянно или временно проживающими на этой территории. За их нарушение лица будут привлечены в установленном законодательством порядке к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.