Буковина хоче особливого режиму в регіоні та заборону міжобласного сполучення

У Чернівецькій області виступають за введення особливого режиму в’їзду та виїзду в регіон та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook, Чернівецька ОДА

Пряма мова: "Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення до Державної комісії ТЕБ та НС із пропозицією введення особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту".

Рух під час дії особливого режиму буде дозволено лише для вантажного транспорту щоб забезпечити функціонування економіки області.

Такі заходи необхідні, аби запобігти поширенню коронавірусу та маскимально обмежити людські контакти із сусідніми областями".

Деталі: Рішення про запровадження обмеженого режиму ухвалює Державна комісія ТЕБ та НС, про час введення таких заходів буде поінформовано додатково.

Осачук зазначив, що особливий режим в’їзду та виїзду може діяти до 24 квітня.

За даними Чернівецької ОДА, станом на 28 березня, загальна чисельність хворих на коронавірус на Буковині від першого встановленого випадку становить 59 осіб, серед них 24 особи лікувалися чи продовжують лікуватися у медзакладах області, 35 осіб не мають симптомів, тому лікуються амбулаторно.

5 осіб у Чернівецькій області вилікувалась від COVID-19, 1 випадок - летальний.

Дослівно: "Станом на 15:00 троє хворих, у яких 27 березня було зафіксовано COVID-19, перебувають у важкому стані, на кисневій дотації. Недужі перебувають у Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1 та обласній клінічній лікарні.

Стан решти інфікованих коронавірусом буковинців стабільний".

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