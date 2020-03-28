В Черновицкой области выступают за введение особого режима въезда и выезда в регион и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook, Черновицкая ОГА

Прямая речь: "Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует обращение в Госкомиссию ТЭБ и ЧС с предложением введения особого режима въезда и выезда в Черновицкую область и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.

Движение во время действия особого режима будет разрешено только для грузового транспорта, обеспечивающего функционирование экономики области.

Такие меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса и маскимального ограничения человеческих контактов с соседними областями".

Детали: Решение о введении ограниченного режима принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, о введении таких мер будет проинформировано дополнительно.

Осачук отметил, что особый режим въезда и выезда может действовать до 24 апреля.

По данным Черновицкой ОГА, по состоянию на 28 марта, общая численность больных коронавирусом на Буковине от первого установленного случая составляет 59 человек, среди них 24 человека лечились и продолжают лечение в медучреждениях области, у 35 человек нет симптомов, в связи с чем они лечатся амбулаторно.

5 человек вылечилась от COVID-19, 1 случай - летальный.

Дословно: "По состоянию на 15:00 трое больных, у которых 27 марта было выявлено инфицирование COVID-19, находятся в тяжелом состоянии, на кислородной дотации. Больные находятся в Глыбоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице.

Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное".

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