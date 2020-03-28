В Черновицкой области выступают за введение особого режима въезда и выезда в регион и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует обращение в Госкомиссию ТЭБ и ЧС с предложением введения особого режима въезда и выезда в Черновицкую область и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.

Движение во время действия особого режима будет разрешено только для грузового транспорта, обеспечивающего функционирование экономики области.

Такие меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса и маскимального ограничения человеческих контактов с соседними областями".

Детали: Решение о введении ограниченного режима принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, о введении таких мер будет проинформировано дополнительно.

Осачук отметил, что особый режим въезда и выезда может действовать до 24 апреля.