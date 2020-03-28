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Ворожі обстріли у зоні ООС: бойовики продовжують порушувати "Мінськ"

Субота, 28 березня 2020, 17:59
Ворожі обстріли у зоні ООС: бойовики продовжують порушувати Мінськ

У суботу внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, їх евакуйовано до військово-медичного закладу. 

Джерело: пресслужба операції Об’єднаних сил 

Деталі: 28 березня бойовики порушили режим припинення вогню десять разів та обстріляли позиції сил ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу снайперів. 

Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції ООС неподалік Красногорівки зі 120-мм мінометів, випустивши 24 міни.

Поблизу Водяного окупанти два рази здійснили обстріл опорних пунктів підрозділів ОС з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, випустивши загалом 23 міни, а також вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Біля Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, біля Опитного застосував автоматичний станковий гранатомет. По околицях Мар’їнки окупанти вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля н.п. Шуми та Хутір Вільний бойовики обстріляли позиції сил ООС зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасМінські угоди
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