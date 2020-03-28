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Вражеские обстрелы в зоне ООС: боевики продолжают нарушать "Минск"

Суббота, 28 марта 2020, 17:59
Вражеские обстрелы в зоне ООС: боевики продолжают нарушать Минск

В субботу в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, они эвакуированы в военно-медицинское учреждение.

Источник: пресс-служба операции Объединенных сил

Детали: 28 марта боевики нарушили режим прекращения огня 10 раз и обстреляли позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работа снайперов.

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции ООС неподалеку Красногоровки из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

Возле Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений ОС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мины, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Старогнатовки противник осуществил два обстрела из стрелкового оружия, возле Опытного применил автоматический станковый гранатомет. В окрестностях Марьинки оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле н.п.Шумы и Хутор Вольный боевики обстреляли позиции сил ООС из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

Случаи заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы. 

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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