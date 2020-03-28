Кандидатка на міністра енергетики лобіювала знижку на газ для Ахметова – ЗМІ

Колишня гендиректор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була одним із розробників проекту постанови Кабміну, якою пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу від ціни продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на проєкт постанови уряду та пояснювальну записка до нього, під якою стоїть підпис Буславець

Деталі: У пояснювальній записці вказано, що вироблена на газу за ринковою ціно електроенергія Луганської ТЕС перевищує граничну ціну на електроенергію на Ринку на добу наперед і не покривають собівартість виробництва. А тому було запропоновано встановити пільгову ціну на газ для приватної компанії.

Ринкова ціна тоді коливалась в діапазоні 4-5 тис грн, тобто майже вдвічі дорожче.

Уряд Олексія Гончарука не прийняв постанову про надання знижок на газ "ДТЕК Східенерго", хоча уряд Володимира Гройсмана влітку 2019 року приймав подібне рішення на користь Ріната Ахметова.

У кінці липня 2019 року Луганська ТЕС, яка належить ТОВ "ДТЕК Східенерго", заявила про перехід на вугілля для виробництва електроенергії через неотримання квот на транспортування антрациту з російських шахт Ріната Ахметова.

Після того було розроблено проєкт постанови уряду про те, щоб державний НАК "Нафтогаз" продавав природній газ компанії "ДТЕК" за спеціальною ціною 2895 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу).

Постанову уряд Володимира Гройсмана з подачі тодішнього міністра Ігоря Насалика прийняв 14 серпня. Вона почала діяти "заднім числом" із 29 липня, строк дії було заплановано до 1 травня 2020 року.

Тоді ж "Нафтогаз" заявив, що постачання Луганській ТЕС газу, ціна на який на 40% дешевша від ціни для населення, принесе держкомпанії збитки в серпні в розмірі 120 млн грн, а в зимовий період вони складуть 250-300 млн грн на місяць.

Через день після прийняття рішення про пільгу ДТЕК, 16 серпня, уряд Гройсмана своє рішення скасував.

"Наші гроші" зазначають, що "ДТЕК Східенерго", починаючи з лютого 2020 року, "несанкціоновано та безоплатно відбирає газ "Нафтогазу" для Луганської ТЕС". Борги за нього склали понад 318 млн грн. Окрім цього ДТЕК не заплатив "Нафтогазу" за інші поставки газу ще 707 млн грн.

Довідково: За даними УП, Ольга Буславець може стати міністром енергетики. Вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем, який до призначення в Кабмині з 2017 року працював на керівних посадах в "ДТЕК Західенерго" та Бурштинській ТЕС.

Уряд Шмигаля вже прийняв рішення по вугіллю та електроенергії, від яких найбільшим вигодонабувачем є компанії Ріната Ахметова.

У поданій перед звільненням декларації про доходи в період з 1 січня по 10 лютого 2020 року Ольга Буславець вказала заплату в сумі 354 тис грн, що більше третини її доходу за попередній рік.