Кандидатка на министра энергетики лоббировала скидку на газ для Ахметова – СМИ

Бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на проект постановления правительства и пояснительную записку к нему, под которой стоит подпись Буславец

Детали: В пояснительной записке указано, что произведенная на газу по рыночной цене электроэнергия Луганской ТЭС превышает предельную цену на электроэнергию на Рынке на сутки вперед и не покрывают себестоимость производства. Поэтому было предложено установить льготную цену на газ для частной компании.

Рыночная цена тогда колебалась в диапазоне 4-5 тыс грн, то есть почти вдвое дороже.

Правительство Алексея Гончарука не приняло постановление о предоставлении скидок на газ "ДТЭК Востокэнерго", хотя правительство Владимира Гройсмана летом 2019 года принимало подобное решение в пользу Рината Ахметова.

В конце июля 2019 года Луганская ТЭС, принадлежащая ООО "ДТЭК Востокэнерго", заявила о переходе на уголь для производства электроэнергии из-за неполучения квот на транспортировку антрацита из российских шахт Рината Ахметова.

После того был разработан проект постановления правительства о том, чтобы государственный НАК "Нафтогаз" продавал природный газ компании "ДТЭК" по специальной цене 2895 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, тарифов на транспортировку и распределение природного газа).

Постановление правительство Владимира Гройсмана с подачи тогдашнего министра Игоря Насалика приняло 14 августа. Оно начало действовать "задним числом" с 29 июля, срок действия был запланирован до 1 мая 2020 года.

Тогда же "Нафтогаз" заявил, что поставки Луганской ТЭС газа, цена на который на 40% дешевле цены для населения, принесет госкомпании убытки в августе в размере 120 млн грн, а в зимний период они составят 250-300 млн грн в месяц.

Через день после принятия решения о льготе ДТЭК, 16 августа, правительство Гройсмана свое решение отменило.

"Наші гроші" отмечают, что "ДТЭК Востокэнерго", начиная с февраля 2020 года, "несанкционированно и безвозмездно отбирает газ "Нафтогаза" для Луганской ТЭС". Долги за него составили более 318 млн грн. Кроме того, ДТЭК не заплатил "Нафтогаз" за другие поставки газа еще 707 млн ​​грн.

Справка: По данным УП, Ольга Буславец может стать министром энергетики. Она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем, который до назначения в Кабмин с 2017 года работал на руководящих должностях в "ДТЭК Западэнерго" и Бурштынской ТЭС.

Правительство Шмыгаля уже приняло решения по углю и электроэнергии, от которых самую большую выгоду получат компании Рината Ахметова.

В поданной перед увольнением декларации о доходах в период с 1 января по 10 февраля 2020 года Ольга Буславец указала плату в сумме 354 тыс грн, что более трети ее дохода за предыдущий год.