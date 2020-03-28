В Україні за день виявили 46 випадків коронавірусу

Станом на 22:00 28 березня в Україні зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 22:00 28 березня в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 46 нових випадків.

Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі".

Що передувало: За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10 годину 28 березня в Україні було підтверджено 311 випадків COVID-19. З них 8 летальних випадків, і 5 людей одужали.

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